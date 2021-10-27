  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye genelinde 144 bin 285 araca denetleme
Aktüel

Türkiye genelinde 144 bin 285 araca denetleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Türkiye genelinde 144 bin 285 aracın denetlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:05:00 -
Türkiye genelinde 144 bin 285 araca denetleme

Yeni Akit / ANKARA

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde trafik denetimlerinde bulundu.

Ülke genelinde 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 144 bin 285 araç denetimden geçti. Bunlardan bin 333’ü trafikten men edildi. 2 bin 015 aracın sürücüsünün ışık donanımlarını uygunsuz kullandığı tespit edildi. 952 aracın ışık donanımlarının eksik veya arızalı olduğu tespit edildi.

Denetimlerde 519 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Bin 926 sürücünün araçlarından aykırı ışık donanımı kullandığı tespit edildi. 130 araçta arka reflektör yansıtıcı olmadığı belirlendi. 14 bin 217 aracın trafik kuralı ihlali tespit edilerek yasal işlem uygulandı.

Ülke genelindeki 20-21-22 ekim tarihlerinde eşzamanlı yapılan emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim de ise 16 bin 965 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 28 araçta ise çocuk bağlama kemerinin bulunmadığı tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altından daha fazla kazandıracak' diyorlar! Herkes yatırım yapmaya başladı
Ekonomi

'Altından daha fazla kazandıracak' diyorlar! Herkes yatırım yapmaya başladı

Mardin'de son zamanlarda çok sayıda vatandaş altın yerine gümüşe yatırım yapmaya başladı. Uzman isimler ileride gümüşün altından daha fazla ..
Başkan Erdoğan’dan Biden, F-16, F-35 açıklaması: İçeriği değişti
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Biden, F-16, F-35 açıklaması: İçeriği değişti

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmenin içeriğini değiştiğini duyurdu. Erdoğan İran'a da bir çağrıda bulu..
Avrupa ülkesinden akılalmaz çıkış! Türkiye'yi sorumlu tuttular
Dünya

Avrupa ülkesinden akılalmaz çıkış! Türkiye'yi sorumlu tuttular

Göçmenlere yaptığı işkenceleri sağır sultanın bile duyduğu Yunanistan, Ege Denizi’nde mültecilerin bulunduğu botun batması sonucu 4 çocuğun ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay