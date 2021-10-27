Türkiye genelinde 144 bin 285 araca denetleme

Yeni Akit / ANKARA

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde trafik denetimlerinde bulundu.

Ülke genelinde 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 144 bin 285 araç denetimden geçti. Bunlardan bin 333’ü trafikten men edildi. 2 bin 015 aracın sürücüsünün ışık donanımlarını uygunsuz kullandığı tespit edildi. 952 aracın ışık donanımlarının eksik veya arızalı olduğu tespit edildi.

Denetimlerde 519 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Bin 926 sürücünün araçlarından aykırı ışık donanımı kullandığı tespit edildi. 130 araçta arka reflektör yansıtıcı olmadığı belirlendi. 14 bin 217 aracın trafik kuralı ihlali tespit edilerek yasal işlem uygulandı.

Ülke genelindeki 20-21-22 ekim tarihlerinde eşzamanlı yapılan emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim de ise 16 bin 965 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 28 araçta ise çocuk bağlama kemerinin bulunmadığı tespit edildi.