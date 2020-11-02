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Aktüel Türkiye Gençlik Zirvesi için geri sayım başladı
Aktüel

Türkiye Gençlik Zirvesi için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:57:05 -
Türkiye Gençlik Zirvesi için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi ödülleri için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak açıklandı.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki gençlik STK'larını ve iş dünyasının gençlik yapılanmalarını bir araya getirerek, daha güçlü projelere imza atılmasına öncülük eden ve çatı kuruluş görevi üstlenen Türkiye TGSP, 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi ödüllerine hazırlanıyor.

TGSP'nin özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan ve sosyal girişimcilik uygulamalarına teşvik amacıyla vereceği ödüller için son başvuru tarihi 15 Kasım 2020 olarak belirlendi.

Başvuracak adaylar için proje detaylarını paylaşan TGSP, başvuruların en fazla 3 dakikalık videolar şeklinde yapılacağını belirterek özgün ve gençliğin aktif katılım sağlayacağı projelerle başvuru yapılması gerektiğini açıkladı.

- Toplam 65 bin TL'lik ödül verilecek

Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen projeler değerlendirilerek 3 en başarılı proje ödüllendirilecek.

Özgün, ilham veren ve en iyi örnek oluşturan sosyal girişim projelerinin ödüllendirileceği zirvenin birincilik ödülü 30 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 15 bin TL olarak belirlendi.

Gençliğe yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, 15-29 yaş arasındaki gençler başvuruda bulunabilecek.

Başvuru koşulları için toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlaması, kar amacı gütmeyen uygulama olması, projenin, gençlerin öncülüğü ve aktif katılımı ile gerçekleştirilmesi, projenin tamamı veya bir kısmının uygulanmış ve güncel olması, Türkiye'de ve dünyada bilinen benzeri bir uygulama olmaması gerekiyor.

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