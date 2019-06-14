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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

- FIFA dünya klasmanında Türkiye, iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı- Belçika zirvedeki yerini korudu

14 Haziran 2019 Cuma 11:34
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1746 -
2Fransa1718 -
3Brezilya1681 -
4İngiltere1652 -
5Portekiz1631 +2
6Hırvatistan1625 -1
7İspanya1617 +2
8Uruguay 1615 -2
9 İsviçre 1605
 -1
10Danimarka1589 -


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:34
  1. FIFA dünya sıralaması
  2. Futbol
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