Türkiye, EUREKA 2023-2024 Dönem Başkanı oldu! Dünyada önemli bir sorumluluk

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin EUREKA Dönem Başkanlığı görevi, TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülecek.

Bu kapsamda, Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te üç büyük toplantı ve EUREKA üyesi ülkelerden firmaların katılacağı "Küresel İnovasyon Zirvesi" yapılacak.

Sosyal etkinliklerle desteklenen toplantılar, Türkiye'nin AR-GE ve yenilik ekosisteminin tanıtımı konusunda avantaj sağlayacak.

EUREKA Dönem Başkanlığı kapsamında, 45'ten fazla üyesi bulunan ağ ile EUREKA Derneğinin başkanlıklarını yürütecek olan TÜBİTAK, bu göreviyle önemli bir sorumluluk üstlenirken, Türkiye'ye prestij de kazandıracak.

Diğer ülkelerle sürekli iletişimde kalınması ve EUREKA'nın faaliyetlerinin dönem başkanı ülkenin stratejik önceliklerine göre TÜBİTAK koordinasyonunda yönlendirilebilmesi de avantajlar arasında yer alıyor.

Temel karakteristik özellikleriyle alanında lider bir platform olan EUREKA'nın kurucu ve aktif üyelerinden birisi olarak, platformun küresel seviyede sağladığı işbirliği imkanlarından önemli düzeyde fayda sağlanıyor.

Üye olmayan ülkelerle de işbirliği fırsatı tanıyan destek araçları, endüstrinin ve ülkelerin önceliklerine göre hızlıca pozisyon alınarak şekillendirilebilen esnek çağrı yapıları sayesinde güncel teknolojik konularda hızlı şekilde uluslararası sanayi işbirliği yaratılabiliyor.

- EUREKA HAKKINDA BİLGİLER

EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknoloji, ürün, süreç ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan önemli bir uluslararası işbirliği platformu olarak biliniyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği Komisyonunca 1985'te kurulan EUREKA'nın üye sayısı, ağın etki ve işlevselliğinin artması ve zaman içinde Kanada, Güney Kore, Güney Afrika ve Singapur gibi Avrupa dışından ülkelerin de dahil olmasıyla 45'in üzerine çıktı.

Daha önce Türkiye, 1998-1999 ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki dönem EUREKA dönem başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kuruluşundan bu yana EUREKA'da aktif bir şekilde faaliyet gösteren Türkiye, 2008-2021 döneminde Türk ortaklı 959 proje önerisiyle en fazla proje ortaklığı kuran 11'inci ülke oldu. Söz konusu projeler TÜBİTAK tarafından değerlendiriliyor, finanse ediliyor ve izleniyor.

Türkiye, EUREKA 2023-2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin EUREKA Dönem Başkanlığı görevi, TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülecek. Bu kapsamda, Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te üç büyük toplantı ve EUREKA üyesi ülkelerden firmaların katılacağı "Küresel İnovasyon Zirvesi" yapılacak.

Türkiye, EUREKA'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmeyle "EUREKA Ülke Üst Düzey Temsilciliği" pozisyonuyla temsil ediliyor.