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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Urla etabıyla sona erdi

23 Aralık 2018 Pazar 21:08
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Urla etabıyla sona erdi

İZMİR (AA) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir'de yapıldı.

Urla ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona, 100 sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

Enduro E1: 1. İbrahim Ercansungur, 2. Rafet Karakuş, 3. Yunus Musmul

Enduro E2: 1. Cemil Yurt, 2. Murat Kökçü, 3. Eren Mert Kocaman

Enduro E3: 1. Bayram Uysal, 2. Burak Özdemir, 3. Ahmet Tevfik Yılmaz

Enduro EC: 1. Kemal Deveci, 2. Erdem Toraydın, 3. Şaban Özdemir

Enduro EG: 1. Emre Coşar, 2. Fevzi Burak Akbulut, 3. Mehmet Sadıç

Enduro EV: 1. Mehmet Engin Uysal, 2. Ali Baydaş, 3. Erdem Gülüş

Enduro EB: 1. Gökhan Kart, 2. Çağrı Aslan, 3. Sinan Ordu

Enduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. Emre Coşar

ATV S1: 1. Haktan Özkul, 2. Zeki Emin Demir

ATV S2: 1. Eren Kaynak, 2. Abdurrahman Tibet Mutlubaş

ATV S3: 1. Mehmet Aktaş, 2. Ahmet Özgül

ATV GP: 1. Mehmet Aktaş, 2. Eren Kaynak, 3. Haktan Özkul

Dereceye giren sporculara kupaları törenle takdim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 21:08
  1. Türkiye Enduro- Atv Şampiyonası Final Yarışı
  2. Türkiye Enduro- ATV Şampiyonası Urla Yarışları
  3. Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası
  4. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)

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