Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Urla etabıyla sona erdi

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Urla etabıyla sona erdi23 Aralık 2018 Pazar 21:08
İZMİR (AA) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir'de yapıldı.
Urla ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona, 100 sporcu katıldı.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Enduro E1: 1. İbrahim Ercansungur, 2. Rafet Karakuş, 3. Yunus Musmul
Enduro E2: 1. Cemil Yurt, 2. Murat Kökçü, 3. Eren Mert Kocaman
Enduro E3: 1. Bayram Uysal, 2. Burak Özdemir, 3. Ahmet Tevfik Yılmaz
Enduro EC: 1. Kemal Deveci, 2. Erdem Toraydın, 3. Şaban Özdemir
Enduro EG: 1. Emre Coşar, 2. Fevzi Burak Akbulut, 3. Mehmet Sadıç
Enduro EV: 1. Mehmet Engin Uysal, 2. Ali Baydaş, 3. Erdem Gülüş
Enduro EB: 1. Gökhan Kart, 2. Çağrı Aslan, 3. Sinan Ordu
Enduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. Emre Coşar
ATV S1: 1. Haktan Özkul, 2. Zeki Emin Demir
ATV S2: 1. Eren Kaynak, 2. Abdurrahman Tibet Mutlubaş
ATV S3: 1. Mehmet Aktaş, 2. Ahmet Özgül
ATV GP: 1. Mehmet Aktaş, 2. Eren Kaynak, 3. Haktan Özkul
Dereceye giren sporculara kupaları törenle takdim edildi.
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