Türkiye Diyanet Vakfından Rusya'da kurban eti dağıtımı

MOSKOVA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Rusya'da 20 binden fazla aileye 6 bin 100 hisse kurban eti ulaştırdı. TDV'den yapılan yazılı açıklamada, vakfın bu yıl dünyanın 149 ülkesinde "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyonla vekalet yoluyla kurban kesimi gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya'da düzenlenen kurban eti dağıtım projesiyle iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Moskova, St. Petersburg, Tataristan, Başkurdistan, Stavropol, Adıge, Dağıstan ve Kalmukya bölgelerinde toplam 6 bin 100 hisse kurban eti 20 binden fazla aileye ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

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