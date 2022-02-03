Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) burs başvurusu 2022 TDV uluslararası öğrenci burs başvurusu ne zaman?

Diyanet Vakfı Bursu ne zaman verilecek? Türkiye Diyanet Vakfı’nın vermiş olduğu burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler 2022 TDV burs başvuru tarihlerini sorguluyordu. Türkiye Diyanet Vakfı 2022 uluslararası öğrenciler için burs başvuru takvimini açıkladı. Peki TDV burs başvuru ne zaman?

2022 TDV uluslararası öğrenci burs başvurusu ne zaman?

TDV'nin uluslararası öğrenciler için burs başvurusu 1 Şubat'ta başlıyor. Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programları arasında yer alan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için burs başvuruları 1 Şubat'ta başlayacak. TDV'den alınan bilgiye göre göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri iş birliğinde yürütülen program kapsamında Türkiye'deki Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edilecek.

2022 TDV burs başvurusu nereden yapılacak?

2022 TDV bursu için uluslararası öğrencilerin başvuruları 1 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvurular çevrim içi olarak "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılacak.

Diyanet vakfı ne kadar burs veriyor?

Türkiye Diyanet Vakfı Yurt Burs Kurs desteği kapsamında öğrencilere lisans öğrenimi boyunca 9 ay 200 TL (Ekim-Haziran) aylık burs desteği, Program kapsamında öğrencilere barınma desteği, ile akademik, sosyal ve kültürel faaliyet desteği sağlanmaktadır.