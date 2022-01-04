Türkiye dengeyi değiştirdi! Bakan müjdeli haberi duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. "Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir. Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin, 84 milyonun. Sadece bugün yaşayanların değil, gelecek nesillerimizin de payı ve hakkı var bu kaynaklarımızda. Ekonomiyi bir buz dağı gibi görürsek, ekonomiye girdi sağlayan, üretimin ham maddesini tedarik eden aslında buzdağının en temelinde, görünmeyen kısmında madencilik yatıyor. 2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020 yılında bu sayı yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldi. 10 senede 5 kattan daha fazla bir artış göstermiş olduk. En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni oldu. Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. Bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.