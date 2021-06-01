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Dünya Türkiye de bölgede yer alıyor! Macron'dan Azerbaycan'a skandal çağrı
Dünya

Türkiye de bölgede yer alıyor! Macron'dan Azerbaycan'a skandal çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan'a skandal bir destek vererek, 'Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 16:08:00 -
Türkiye de bölgede yer alıyor! Macron'dan Azerbaycan'a skandal çağrı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor' ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Paşinyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan'la Azerbaycan arasında 6 ay önce ateşkes imzalandığını anımsattı.Tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Macron, Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Macron, bölgede gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Paşinyan, bu konuda Minsk Grubunun çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

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Yorumlar

Azərbaycan

Azerbaycan ordusu hiç bir zaman kendi topraklarından bir milim bile çekilmez çıkmaz. Bunlar top yekun kafayı yemişler.
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Neron11

Sizde 32 yıl bekleyin, olmadı sıkıyorsa ateşkesi bozun.
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