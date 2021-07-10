Türkiye darbeci baroları yargılamadan rahat etmeyecek! Turgut Kazan 28 Şubat kararını hazmedemedi

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28 Şubat'ta Müslümanlara zulmedenlerin cezası Yargıtay tarafından onandı. Alınan karar darbeci zihniyetteki Baro başkanlarını rahatsız etti. Kararı eleştiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

'Kararı onananlar için yargısal süreç tamamlanmış oluyor'

"Onamayla birlikte infaz başlar. Dolayısıyla bu olay öyle bir olay ki infaz dediğimiz, müebbet hapis." diyen Kazan, "Beraat eden insanlar var; zaman aşımı kararı nedeniyle haklarında düşme kararı verilen insanlar var. Onlar için de karar bozuluyor. Onların da bir çeşit müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Gerçi onlar için yargısal bir süreç başlayacak. Ama onananlar için yargısal süreç tamamlanmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Amiral eskilerinin darbe imalı bildirisini öne sürdü!

Amiral eskilerinin darbe imalı bildirisine ilişkin kararı da öne süren Kazan, "Yargıtay, 103 emekli amiralin ifade özgürlüğü kapsamında kalan ve onların ilgi alanlarında kendi duyarlılıklarının bir gereği olarak Montrö Sözleşmesi'nin delinmesine, tartışılmaya açılmasına karşı gösterdikleri bir duyarlılık nedeniyle, topluca ifade özgürlüğünü kullandırtmadılar. Bu Yargıtay, garip bir şekilde Danıştay'la birlikte bildiğini yayınlamış bir yargıdır. Yani dünya üzerinde ve Türkiye'de bugüne kadar yaşanmamış bir şey. 'Darbe' türküleri çok söyleniyor. O türkülerin bir parçası olarak tek kişi rejimi olan ucube sistem, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' denilen sistemde, demokratik bir içeriği olan hiçbir ülkede örneği olmayan bir biçimde; Yargıtay da aynen yargı gibi tek adam rejimine teslim olmuştur. O rejimin siyasal arayışlarına uygun bir karardır." ifadelerini kullandı.

'Koşulların daha da ağırlaşacağı bir sürecin başlangıcı olacaktır'

Turgut Kazan, sözlerinin devamında şu hezeyanlarını dile getirdi: "Bu karar, koşulların daha da ağırlaşacağına ilişkin kaygı yaratacak bir karardır. Hukuksal bir karar olduğu kanısında değilim. Kararın kısa özeti adeta Milli Güvenlik Kurulu'nun yasal yaklaşımını da bir şekilde darbe girişimi olarak tanımlayan bir anlayışın, ifade özgürlüğü, siyaset özgürlüğü konularında koşulların daha da ağırlaşacağı bir sürecin de başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum."

Haklarındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onanan darbeciler

Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.