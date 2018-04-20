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Türkiye daha da güçlü yoluna devam edecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçimlerin, Türk ekonomisi üzerinde hiçbir biçimde negatif etki oluşturmayacağını belirterek, “Tam tersine yeni başkanlık ve parlamento sistemiyle birlikte, Türk sanayisi ve ekonomisi, çok daha güçlü biçimde yoluna devam edecek” dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:00
Türkiye daha da güçlü yoluna devam edecek

Bakan Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) iş birliğiyle Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında düzenlenen “Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi”nin kapanışında konuşma yaptı.

Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı çerçevesinde, 15 Şubat’ta İzmir’de Makine Sektör Zirvesi’ni topladıklarını anımsatan Özlü, “Ardından, 2 Mart tarihinde Hatay’da Çelik Sektörü, 16 Mart tarihinde İstanbul’da Bilişim ve Yazılım Sektörü, 30 Mart tarihinde yine İstanbul’da Elektrik ve Elektronik Sektörü, 11 Nisan tarihinde Bursa’da otomotiv sektörünün değerli temsilcileriyle bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya ve gıda sektör zirvelerini hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Özlü, bu toplantılardaki temel amaçlarının Türk sanayisinin dinamosu olan değişik sektörlerin temsilcilerini dinlemek, görüşlerini almak ve hep birlikte ortak akıl, ortak vizyon ve ortak strateji belirlemek olduğunu aktararak, ülkenin yüksek teknoloji yolculuğunda, anlamak, uyum içinde hareket etmek ve somut çözümlere imza atmak istediklerini söyledi.

İnşaat sektörüne sadece bina, yol, baraj veya köprü olarak bakılamayacağını dile getiren Özlü, “Bu binaların, yolların, barajların, köprülerin arkasındaki mühendisliğe, insan kaynağına, teknolojiye, inovasyona; bir bütün olarak bakmak durumundayız. Bu yönüyle inşaat sektörü; çok sayıda alt sektörün ve farklı uzmanlık alanlarının toplamını temsil etmektedir. İnşaat alanındaki deneyimimiz; sınırlarımızı aşarak, tüm dünyada takdir gören bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye; inşaat ve alt sektörleriyle birlikte, dünyanın parlayan yıldız ülkesidir. İnşaatta hedefimiz; ne sadece Balkanlar, ne sadece Orta Doğu, ne sadece Orta Asya’dır...” açıklaması yaptı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:00
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Bursa
  5. faruk özlü

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