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Aktüel Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Aktüel

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:29:29 -
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ile Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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