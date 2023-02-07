Türkiye can derdinde ABD petrol... Korkunç depremi bakın nasıl gördüler

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler ile 6’nın üzerindeki çok sayıda artçı sarsıntılar 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Türkiye, can pazarının yaşandığı ve yaraların sarılmaya çalışıldığı 10 ilde zamanla yarışırken ABD gazetesi The Wall Street Journal (WSJ), "Depremler Orta Doğu'daki petrol operasyonlarını bozdu" başlıklı ilginç bir habere imza attı.

Türkiye can derdindeyken ABD'li gazete petrol derdine düştü

İki şiddetli deprem nedeniyle Türkiye’deki petrol terminallerinin kapanmasına ve Batı'ya yönelik sevkiyatların etkilendiğini yazan WSJ, Ceyhan üzerinden dünyaya açılan Irak petrolünün akışının durdurulduğunu belirtti.

Ceyhan’dan dağıtılan petrolün Avrupa ihraç edildiğini yazan WSJ’nin haberinde, “Ceyhan normalde günde 1,2 milyon varil petrol kapasiteli Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla Azerbaycan petrolünü Avrupa'ya ihraç ediyor” denildi.

Suriye'deki günde 130 bin varil kapasiteli ana petrol rafinerisinin de depremlerden zarar gördüğü aktarılan WSJ’nin haberinde devamla şu ifadeler kullanıldı:

"Terminal aynı zamanda, çoğu Kürt özerk bölgesinden olmak üzere Irak'tan gelen günde yaklaşık 500 bin varil ham petrolün yükleme noktası ki kapatılması demek, piyasaların Türkiye üzerinden gönderilen Irak petrolüne kapatılması anlamına geliyor."

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