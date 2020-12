Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında Özdemir, "Engelli bireylerin topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla ilan edilen Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Engelli olmanın toplumu yakından ilgilendirdiğini ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektirdiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızı toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olarak telakki eden bizler, bu kardeşlerimizle gurur duyuyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylere, engelli sporculara gereken önemi ve desteği vermeye devam edeceğiz. Her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğunun, her türlü koşulun engelli bireyler ve engelli olmayan bireyler için eşit olması gerekliliğinin bilincinde olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli bireylerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyorum."