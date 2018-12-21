Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası

- Antalya'da gerçekleştirilen organizasyon, ikinci gün müsabakalarıyla tamamlandı

21 Aralık 2018 Cuma 17:00
Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası


ANTALYA (AA) - Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla sona erdi.

Antalya Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyonda, 57 ilden 217'si kadın, toplam 598 sporcu yer aldı.

Judoda Kulüplerarası Türkiye Süper Lig müsabakaları da yarın yine Antalya'da başlayacak. Antalya Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 16'şar takım mücadele edecek.

Müsabakaların ardından ilk 4'e girecek kulüpler, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Son sırayı alan 4 takım ise bir alt lige düşecek.

Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle:

- Kadınlar:

70 kilo:

1- Büşra Katipoğlu (İstanbul)

2- Şükran Bakacak (İstanbul)

3- Semanur Erdoğan (Bursa)

3 - Merve Topoğlu (Ankara)

78 kilo:

1- Nurcan Yılmaz (Trabzon)

2- Çiğdem Bora (Edirne)

3- Sümeyra Aykaç (Çorum)

3- Dilara İncedayı (Trabzon)

+78 kilo:

1- Sebile Akbulut (İstanbul)

2- Kübra Kara (İstanbul)

3- Hilal Öztürk (Manisa)

3- Sevda Taşlı (Düzce)


- Erkekler:

90 kilo:

1- Mikail Özerler (İstanbul)

2- Mert Şişmanlar (Manisa)

3- İlhami Genç (Ankara)

3- Magomed Ali Çeçenoğlu (Antalya)

100 kilo:

1- Feyyaz Yazıcı (İstanbul)

2- Ömer Kemal Aydın (Kocaeli)

3- Nazmi Bitkin (Tekirdağ)

3- Erdal Bagaç (Manisa)

+100 kilo:

1- Ali Erdoğan (İstanbul)

2- Emrullah Uçar (Ankara)

3- Şayan Nesirpur (Ankara)

3- Furkan Ahmet Beşdil (İstanbul)


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:00
  1. Antalya
  2. büyükler judo şampiyonası
  3. judo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Devre arasına 18 puanla girmek bizi mutlu edecektir"
    1. "Devre arasına 18 puanla girmek bizi..
    2. Türk Kızılayı'ndan Telaferli iç..
    3. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    4. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    5. Hrant Dink davasında flaş gelişme!
    6. "O sözlere dayanamadı! Mattis'in..
    7. 2019 Kurbam Bayrami tarihi ne zaman
    8. Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası
    9. 3 yaşındaki çocuk yanan evde can verdi
    10. İzmir'de zabıtaya rüşvet operasyonu
    11. Büyükelçi Akgün, AA'nın "Yılın..
    12. Kadın mühendisin şiddete uğradığı..
    13. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    14. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    15. Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP)
    16. Beşiktaş eski yıldızlara döndü! 3'ü..
    17. Yasa dışı bahis suçundan bin 151 kişi..
    18. Abdüllatif Şener 'Ziya'yı aratmadı
    19. Yuvamızda mutluluğumuz sürer mi,..
    20. TMSF'den Cem Uzan açıklaması: Hepsi..
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"