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Siyaset Türkiye buna da şahit oldu! Saadet HDP'yi öve öve bitiremedi
Siyaset

Türkiye buna da şahit oldu! Saadet HDP'yi öve öve bitiremedi

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Habertürk TV canlı yayınında terör sevici HDP'ye övgüler dizdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 19:03:00 - 2023-03-08 19:13:22

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masada HDP'nin adaylığı konusundaki kriz sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez." ifadelerini kullandı.

Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet'in Sözcüsü Birol Aydın, HDP'ye övgüler dizdi.

Erdoğan düşmanlığıyla gözü kararan Aydın, terör sevici HDP'yi şu sözlerle güzelledi:

HDP'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlük, adalet ve refahtır.
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