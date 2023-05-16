Türkiye bu seçim şarkısını konuşuyor! Dualar, rüyalar, umutlar seninle Yücel Arzen, Kibariye ve Della Miles seslendirdi
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde yürüteceği kampanya için çalışmalarını hızlandıran AK Parti yeni bir şarkı ile seçmeninin karşısına çıktı. “Dualar, rüyalar, umutlar seninle” isimli şarkı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi.
Müziğini Yücel Arzen’in yaptığı dünyaca ünlü yıldızlardan Michael Jackson ve Whitney Houston’un vokalistliğini yapan Della Miles, Kibariye ve Yücel Arzen’in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle...
Yürüyenler durduğunda
Korku kalbe vurduğunda
Zulüm şehri sardığında
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sığınacak kalesin sen
Ne gecen var ne gündüzün
Ne sırlar saklar gülüşün
Acıya meydan okursun
Yaradan'dan gelir gücün
Sen dik dur eğilme
Türkiye Yüzyılı seninle
Dualar rüyalar
Umutlar seninle Yürüyenler durduğunda
Korku kalbe vurduğunda
Zulüm şehri sardığında
Sığınacak kalesin sen
Ne gecen var ne gündüzün
Ne sırlar saklar gülüşün
Acıya meydan okursun
Yaradan'dan gelir gücün
Sen dik dur eğilme
Türkiye Yüzyılı seninle
Dualar rüyalar
Umutlar seninle
Yürüyenler durduğunda
Korku kalbe vurduğunda
Zulüm şehri sardığında
Sığınacak kalesin sen
Ne gecen var ne gündüzün
Ne sırlar saklar gülüşün
Acıya meydan okursun
Yaradan'dan gelir gücün
Sen dik dur eğilme
Türkiye Yüzyılı seninle
Dualar rüyalar
Umutlar seninle