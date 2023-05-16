Türkiye bu seçim şarkısını konuşuyor! Dualar, rüyalar, umutlar seninle Yücel Arzen, Kibariye ve Della Miles seslendirdi

Müziğini Yücel Arzen’in yaptığı dünyaca ünlü yıldızlardan Michael Jackson ve Whitney Houston’un vokalistliğini yapan Della Miles, Kibariye ve Yücel Arzen’in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle...

Yürüyenler durduğunda

Korku kalbe vurduğunda

Zulüm şehri sardığında

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sığınacak kalesin sen

Ne gecen var ne gündüzün

Ne sırlar saklar gülüşün

Acıya meydan okursun

Yaradan'dan gelir gücün

Sen dik dur eğilme

Türkiye Yüzyılı seninle

Dualar rüyalar

Umutlar seninle Yürüyenler durduğunda

Korku kalbe vurduğunda

Zulüm şehri sardığında

Sığınacak kalesin sen

Ne gecen var ne gündüzün

Ne sırlar saklar gülüşün

Acıya meydan okursun

Yaradan'dan gelir gücün

Sen dik dur eğilme

Türkiye Yüzyılı seninle

Dualar rüyalar

Umutlar seninle

Yürüyenler durduğunda

Korku kalbe vurduğunda

Zulüm şehri sardığında

Sığınacak kalesin sen

Ne gecen var ne gündüzün

Ne sırlar saklar gülüşün

Acıya meydan okursun

Yaradan'dan gelir gücün

Sen dik dur eğilme

Türkiye Yüzyılı seninle

Dualar rüyalar

Umutlar seninle