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Gündem Türkiye bu seçim şarkısını konuşuyor! Dualar, rüyalar, umutlar seninle Yücel Arzen, Kibariye ve Della Miles seslendirdi
Gündem

Türkiye bu seçim şarkısını konuşuyor! Dualar, rüyalar, umutlar seninle Yücel Arzen, Kibariye ve Della Miles seslendirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-16 17:07:00 - 2023-05-16 17:10:22

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde yürüteceği kampanya için çalışmalarını hızlandıran AK Parti yeni bir şarkı ile seçmeninin karşısına çıktı. “Dualar, rüyalar, umutlar seninle” isimli şarkı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi.

Müziğini Yücel Arzen’in yaptığı dünyaca ünlü yıldızlardan Michael Jackson ve Whitney Houston’un vokalistliğini yapan Della Miles, Kibariye ve Yücel Arzen’in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle...

 

Yürüyenler durduğunda

Korku kalbe vurduğunda

Zulüm şehri sardığında
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Sığınacak kalesin sen

Ne gecen var ne gündüzün

Ne sırlar saklar gülüşün

Acıya meydan okursun

Yaradan'dan gelir gücün

Sen dik dur eğilme

Türkiye Yüzyılı seninle

Dualar rüyalar

Umutlar seninle Yürüyenler durduğunda

Korku kalbe vurduğunda

Zulüm şehri sardığında

Sığınacak kalesin sen

Ne gecen var ne gündüzün

Ne sırlar saklar gülüşün

Acıya meydan okursun

Yaradan'dan gelir gücün

Sen dik dur eğilme

Türkiye Yüzyılı seninle

Dualar rüyalar

Umutlar seninle

Yürüyenler durduğunda

Korku kalbe vurduğunda

Zulüm şehri sardığında

Sığınacak kalesin sen

Ne gecen var ne gündüzün

Ne sırlar saklar gülüşün

Acıya meydan okursun

Yaradan'dan gelir gücün

Sen dik dur eğilme

Türkiye Yüzyılı seninle

Dualar rüyalar

Umutlar seninle

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