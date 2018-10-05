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Türkiye, bölgenin dijital üssü oluyor

Türk Telekom ve Turkcell, Türkiye’yi dijital üs yapmak yolunda önemli bir etkinliğe imza attı

05 Ekim 2018 Cuma 10:56
Türkiye, bölgenin dijital üssü oluyor

Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, Türkiye’yi dijital üs yapmak yolunda önemli bir etkinliğe imza attı. Antalya’da gerçekleştirilen etkinliğe 40 ülkeden 120 şirket ve bu şirketlerin 300’e yakın yöneticisi katıldı.

Türkiye’yi bölgede dijital üs haline getirme, İstanbul’u bölgenin teknoloji merkezi yapma stratejilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen etkinlikte, yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros etkinlikle birlikte, Türkiye’nin bölgede veri üssü olması yönünde büyük bir adım daha attıklarını belirtti. Toros, “Etkinlikte, Türkiye’deki telekomünikasyon sektörüne dair mevcut durumu ve önemli fırsatları uluslararası arenadaki oyunculara aktarma fırsatı bulduk” dedi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan da dünya telekom sektörünün kritik öneme sahip oyuncularını Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Erkan, şunları ifade etti: “Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bugüne Türkiye’ye yatırıma devam ediyoruz. İpek yolunu fiber yoluna çevirmek kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün Türk Telekom’la birlikte, Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve internetin merkezi olması için güçlerimizi birleştirdik” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:56
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Turkcell
  4. Türkiye
  5. Türk Telekom

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  • Mesut SarpMesut Sarp14 dk önce
    Bu ve benzeri haberler hoş haberler, ancak eğer içinde yaşadığımız zaman dilimi açısından ülkemiz menfaatini düşünürsek oldukca az bir yatırımla büyük bir ögrenci kitlesini bilgisayar programcısı olarak yetiştirmemiz şart. Software denilen bu endüstri gelecegin para hazinesi ve silahı. Üniversiteler piyasada ihtiyac duyulmayan branşlarda eğitim yerine geleceğe yönelik eğitmelidir. Bunca Prof. ve Dekan, mübarekler salla kafayı al maaşdan vaz geçmeliler.Yatirimi az getirisi cok yüksek ve döviz olan software branşında neden ön saflarda değiliz, Almanya hatta bu konuyla ilgili Bakanlik dahi tesis etti. Hindistanda bu yolda cok ilerde ! Uykuya devam etmeyelim. Unutmayalim Türk milleti zekidir, sadece yol verin.
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