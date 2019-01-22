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Türkiye Bıyık Kralı Pala Mevlüt, 81 yaşında öldü

Türkiye'de 'Pala Mevlüt' olarak bilinen Dünya Bıyık Şampiyonu ve Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan, 81 yaşındahayata veda etti.

22 Ocak 2019 Salı 16:11
Türkiye Bıyık Kralı Pala Mevlüt, 81 yaşında öldü

Kahramanmaraş'ta, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığı ile 'Pala Mevlüt' olarak tanınan Dünya Bıyık Şampiyonu ve Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat İlçesi, Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Mehmet Durdu Doğan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

165 santimetre uzunluğundaki bıyıkları ile Türkiye'de tanınan ve bir dönem bıyıkları nedeniyle televizyonlarda birçok programa da konuk olan Doğan, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında düzenlenen bıyık yarışmalarında birçok derece elde etmişti. Doğan'ın yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığının meydana geldiği belirtildi.

Bıyığını sigortalatmıştı

Dünya Bıyık Şampiyonu Pala Mevlüt, 2004'te yaptığı açıklamada yurt içi ve yurt dışından birçok insanın bıyığını görmek için kendisini ziyarete geldiğini belirterek bıyığını 80 bin liraya sigortalattığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:11
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