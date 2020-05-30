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Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmek için online seminer düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:49:26 -
Türkiye Bisiklet Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmek için online seminer düzenleyecek

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak için tüm paydaşların katılabileceği online eğitim semineri düzenleyeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2 Haziran Salı günü saat 21.00'de sosyal medya uygulaması Instagram'dan da yayımlanacak eğitimi Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner'in vereceği ifade edildi.

Seminere federasyonun il temsilcilerinin, kulüp başkanlarının, antrenörlerin, hakemlerin, sporcuların ve tüm ilgililerin katılabileceği kaydedildi.

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