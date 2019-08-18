Türkiye bir askeri üs daha kuracak!
Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler Körfez ülkelerini adeta bozguna uğrattı. Bahreyn yönetimi de "Katar bizden değildir" diyerek üsse karşı olduğunu gösterdi.18 Ağustos 2019 Pazar 13:16
Körfez ülkelerinin gündeminde, Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler var. Bölgede Türkiye'nin varlığını kabullenemeyen Körfez ülkeleri, bu konuda Katar'a baskı yapıyor.
Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için ülkedeki Türk üssünün kapatılması şartını koyan Suudi Arabistan, istediği sonucu alamadı.
BAHREYN PANİKLEDİ
Türkiye ise bir adım daha ileri giderek, Katar'a ikinci askeri üssünü inşa etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki aylarda açılması planlanan askeri üs, Bahreyn'i de endişelendirdi.
"KATAR BİZDEN DEĞİLDİR"
Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid el-Khalife, "Katar bizden değildir" etiketiyle tweet'ler attı.
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