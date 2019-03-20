Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor
İspanya merkezli bir spor giyim firması, basketbol milli takımlarının resmi sponsoru oldu.20 Mart 2019 Çarşamba 16:58
İspanya merkezli spor giyim firması Kelme, basketbol milli takımlarının resmi sponsoru oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tüm milli takım kategorilerinde Kelme ile iş birliğine gidilecek.
Firma, milli takımların müsabaka ve antrenmanlarda kullanacağı malzemeleri tedarik edecek.
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