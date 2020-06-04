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Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu, hakem ve hakem değerlendiricisi listesinde değişikliğe gitmedi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:48:32 -
Türkiye Basketbol Federasyonu, hakem ve hakem değerlendiricisi listesinde değişikliğe gitmedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), liglerde 2020-2021 sezonunda görev yapacak hakem ve hakem değerlendiricisi listesinde değişikliğe gidilmediğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TBF Merkez Hakem Kurulunun 2 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında 2020-2021 sezonunda görev alacak klasman hakemleri ve hakem değerlendiricilerinin belirlendiği belirtilerek, "Kurul yaptığı toplantıda, pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 sezonunda görev yapan klasman hakemleri ve hakem değerlendiricileri listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verdi. Buna göre; A Klasmanı 34, B Klasmanı 58 ve C Klasmanı 213 hakem olarak belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşılan listeye göre gelecek sezon A Klasmanı'nda 10, B Klasmanı'nda 22 ve C Klasmanı'nda ise 40 hakem değerlendiricisi görev yapacak.

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