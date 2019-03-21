0553 313 94 23

Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

Ankara'da düzenlenen şampiyonada 630 sporcu mücadele ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 13:06
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

Ankara'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası başladı.

Keçiören ilçesindeki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyona 161 kulüpten 630 sporcu katılıyor.

Türkiye sıralamasına da puan veren şampiyonada 43 ilden sporcular mücadele ediyor.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde birinci olanlara 800, ikincilere 600, üçüncülere ise 400 lira ödül verilecek.

Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:06
  1. Ankara
  2. badminton
  3. Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’ etkinliği düzenlendi
    1. İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’..
    2. Down sendromlu şampiyonlar..
    3. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    4. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    5. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    6. Justinianus Köprüsü turizme açılacak
    7. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    8. Ankara’da yangın çıkan binada çocuklar..
    9. Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında
    10. Selami Altınok, kumpas anını anlattı!..
    11. Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1..
    12. Serdivan Belediyesi E-Devlet..
    13. Kayserispor’da onlara izin yok
    14. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    15. Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için..
    16. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    17. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    18. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    19. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    20. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!