Türkiye Badminton Şampiyonası başladı Ankara'da düzenlenen şampiyonada 630 sporcu mücadele ediyor.

Ankara'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası başladı. Keçiören ilçesindeki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyona 161 kulüpten 630 sporcu katılıyor. Türkiye sıralamasına da puan veren şampiyonada 43 ilden sporcular mücadele ediyor. Müsabakalar sonunda kategorilerinde birinci olanlara 800, ikincilere 600, üçüncülere ise 400 lira ödül verilecek. Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.