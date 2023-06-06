Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TAİB Başkan Yardımcısı Gazeteci Şerafet Şefa, Sara Göyçeli’nin faaliyetleri ve Türk şehidine ithaf edilen kitap hakkında kısa bilgiler verdi. Ulusal Bilimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü Araştırmacısı, Filoloji Bilimleri Doktoru Huraman Humbatova’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte söz alan organizasyon üyeleri ve konuklar, Sara Göyçeli’nin faaliyetlerinden ve kitabın iki kardeş ülke için öneminden bahsetti. Kitabın sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için önemli olduğunun vurgulandığı etkinlikte. Vatan uğrunda can veren her Türk askerinin, Türk şehidinin tüm Türk ülkeleri için kutsal olduğu dile getirilerek Göyçeli’nin kitap çalışmasının, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bir başka açık örneği olduğu belirtildi.

Acımız sevincimiz ortak

Etkinliğe katılan İkinci Karabağ Vatan Savaşı gazileri de yaptıkları konuşmalarda Sara Göyçeli’nin bir şair, bir sağlık çalışanı olarak yaralı askerlere bir anne şefkatiyle baktığını ve her birine büyük bir şefkatle baktığını söylediler. Azerbaycanlı bir bayan şair, araştırmacının, Türkiye’nin şehit askerlerinin bulunduğu farklı bölgelerinde aylarca araştırma yaparak böyle değerli bir kitabı meydana getirmesinin, kardeş Türkiye’de büyük takdirle karşılandığı da hatırlatıldı. Etkinlik sonunda Sara Göyçeli’ye Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden dolayı TAİB tarafından Onursal Diploma verilirken, organizasyondaki faaliyetlerinden dolayı TAİB Kadın Meclisi Başkan Yardımcılığına da seçildi. Etkinliğe TAİB Yönetim Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, Kadın Meclisi ve Gençlik Kolları üyeleri, 44 Gün Vatan Savaşı’na katılanlar ve çok sayıda davetli katıldı.