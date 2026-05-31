Çocuk sağlığını sigara kadar tehdit ediyor!

Sağlık uzmanları, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu platformların bazı durumlarda sigara kadar ciddi bir risk oluşturabileceğini ifade etti

Günümüzde çocuk ve gençlerin iletişim teknolojilerine olan ilgisinin giderek artması sonucu sosyal medyanın gücü ve etkisi daha da artmıştır. Sosyal medya araçlarının çocuğun çok yönlü gelişimine olan katkıları kuşkusuzdur ancak bunun çocuk ve ergenler için bir avantaj ya da dezavantaja dönüşmesi özellikle ebeveynlerinin bu konu hakkındaki farkındalıkları ile doğrudan ilgilidir.

İngiltere hükümetinin çocukların çevrim içi güvenliğine ilişkin yürüttüğü "Growing Up In The Online World" (Çevrimiçi Dünyada Büyümek) başlıklı danışma süreci sona yaklaşırken, Tıp Kraliyet Kolejleri Akademisi tarafından sunulan raporda sosyal medyanın çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturduğu belirtildi.

Raporda, doktorların "nefret içerikleri, bağımlılık oluşturan paylaşımlar ve aşırı rahatsız edici içeriklere maruz kalan radikalleşmiş çocuklar dalgası" ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Akademinin 454 doktorla yaptığı ankete göre, katılımcıların yarısı her hafta en az bir çocuğun çevrim içi içerik nedeniyle psikolojik travma veya fiziksel zarar gördüğünü belirtti.

Raporda ayrıca, aşırı pornografik davranışların taklit edilmesi, şiddet içeriklerine yönelim ve radikalleşme nedeniyle yaşanan ölüm ve yaralanmalara ilişkin örneklere yer verildi.

Görevinden kısa süre önce ayrılan eski Sağlık Bakanı Wes Streeting ise sosyal medyanın tütün ürünleri gibi ele alınması gerektiğini savundu. Streeting "Son derece bağımlılık yapıcı, sağlığa zararlı ve büyük teknoloji şirketleri düzenlemelerden kaçmak için tütün şirketlerinin yöntemlerini kullanıyor." dedi.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın, sosyal medya bağlantılı zararlar nedeniyle çocuklarını kaybeden ailelerle bir araya gelmesi bekleniyor. Ailelerin, hükümetin 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlaması sözünü yerine getirmesini talep edeceği bildirildi.

Hükümet, nisan ayında yaptığı açıklamada danışma sürecinin sonucundan bağımsız olarak 16 yaş altı kullanıcılar için "yaş veya işlev kısıtlamaları" getirmeyi planladığını duyurmuştu. Düzenlemelerin yaz aylarında açıklanması ve yıl sonuna kadar yasalaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan çocuk hakları kuruluşları ise yalnızca yaş sınırı getirmenin yeterli olmayacağını savunuyor. 5Rights Foundation, NSPCC ve Girlguiding gibi kuruluşların yer aldığı Çevrim İçi Güvenlik İçin Çocuk Koalisyonu, teknoloji şirketlerinin iş modellerinin ve bağımlılık oluşturan tasarım unsurlarının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Koalisyon, hedefli reklamlara ve manipülatif tasarımlara yasak getirilmesini, 13 yaş altı için kişiselleştirilmiş hizmetlerin kaldırılmasını ve çocuk güvenliğini denetleyecek bağımsız bir çevrim içi güvenlik komiserliği kurulmasını talep etti.

İngiltere hükümeti ise çocukların güvenli bir dijital deneyim yaşamasının öncelikleri olduğunu belirterek, sosyal medya erişim kısıtlamaları ve uygulama kullanım saatlerine yönelik seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı.