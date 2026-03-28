Teknoloji Türkiye-Azerbaycan hattında dev imza: Medya orduları birleşiyor
Teknoloji

Türkiye-Azerbaycan hattında dev imza: Medya orduları birleşiyor

Türkiye-Azerbaycan hattında dev imza: Medya orduları birleşiyor

İstanbul'daki STRATCOM 2026 kapsamında Türkiye ve Azerbaycan arasında "Ortak Medya Platformu" için mutabakat zaptı imzalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital medya ve kriz yönetiminde tecrübe paylaşımının artacağını vurguladı.

İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM 2026), Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları medya alanına da taşıdı. İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, Ortak Medya Platformu kapsamında komisyon ve komitelerin kurulmasına ilişkin resmi imzalar atıldı.

KRİTİK İMZALAR İSTANBUL’DA ATILDI

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmed İsmayilov tarafından imzalandı. Bu anlaşma; dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi gibi hayati alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

DEZENFORMASYONA KARŞI ORTAK KALKAN

2020 yılında temelleri atılan Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu, bu yeni protokolle birlikte daimi komitelerine kavuşuyor. Platformun ana amacı, iki ülke kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve özellikle uluslararası alanda Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı ortak bir savunma hattı oluşturmak olarak açıklandı.

DURAN: "İLETİŞİM KÖPRÜSÜ GÜÇLENİYOR"

İmzalanan zapta ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan ile bilgi ve teknoloji paylaşımının artacağını belirtti. Duran, kurulacak komisyonlar sayesinde medya ve iletişim alanındaki derinleşmenin kurumsal bir yapıya bürüneceğinin altını çizdi.

Azerbaycan'dan İran'a 'Türkiye' tepkisi
Azerbaycan'dan İran'a 'Türkiye' tepkisi

Azerbaycan'dan İran'a 'Türkiye' tepkisi

Azerbaycan'dan Rusya'ya jet hızında tepki
Azerbaycan'dan Rusya'ya jet hızında tepki

Azerbaycan'dan Rusya'ya jet hızında tepki

Sosyal medya devlerine bağımlılık tazminatı: Mahkemeden milyonluk karar
Sosyal medya devlerine bağımlılık tazminatı: Mahkemeden milyonluk karar

Sosyal medya devlerine bağımlılık tazminatı: Mahkemeden milyonluk karar

Gençlerin en çok kullandığı dijital platformdu: O sosyal medya mecrası hakkında soruşturma başlatıldı
Gençlerin en çok kullandığı dijital platformdu: O sosyal medya mecrası hakkında soruşturma başlatıldı

Gençlerin en çok kullandığı dijital platformdu: O sosyal medya mecrası hakkında soruşturma başlatıldı

CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
Gündem

CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım’ın 21..
Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!
Gündem

Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisine yön veren en kritik isimlerden biri olan BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink ve Dü..
Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar
Ekonomi

Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından uluslararası petrol piyasalarını alt üst edecek bir kara..
