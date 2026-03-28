Türkiye-Azerbaycan hattında dev imza: Medya orduları birleşiyor

İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM 2026), Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları medya alanına da taşıdı. İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, Ortak Medya Platformu kapsamında komisyon ve komitelerin kurulmasına ilişkin resmi imzalar atıldı.

KRİTİK İMZALAR İSTANBUL’DA ATILDI

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmed İsmayilov tarafından imzalandı. Bu anlaşma; dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi gibi hayati alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

DEZENFORMASYONA KARŞI ORTAK KALKAN

2020 yılında temelleri atılan Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu, bu yeni protokolle birlikte daimi komitelerine kavuşuyor. Platformun ana amacı, iki ülke kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve özellikle uluslararası alanda Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı ortak bir savunma hattı oluşturmak olarak açıklandı.

DURAN: "İLETİŞİM KÖPRÜSÜ GÜÇLENİYOR"

İmzalanan zapta ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan ile bilgi ve teknoloji paylaşımının artacağını belirtti. Duran, kurulacak komisyonlar sayesinde medya ve iletişim alanındaki derinleşmenin kurumsal bir yapıya bürüneceğinin altını çizdi.