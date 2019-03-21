Türkiye, Arnavutluk ile 11. randevuda

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk karşılaşacak. İki takım bu maçla birbirlerine karşı 11. kez mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak. Arnavutluk’un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu’nda oynanacak ve saat 22.45’te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler’in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacakken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.

Milliler 567. kez sahaya çıkacak

Arnavutluk karşılaşmasıyla 567. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 297’si resmi, 269’u özel olmak üzere 566 maçta biri hükmen 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı. Milliler 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242’si deplasmanda, 244’ü evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı ve kalesinde 819 gol gördü.

10 maçta 4 galibiyet

Milli Takım, Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. 1970’te oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Milliler, 2017’deki son karşılaşmada ise 3-2 mağlup oldu. Arnavutluk filelerine 10 gol gönderen ay-yıldızlılar, kendi ağlarında ise 14 gol gördü.