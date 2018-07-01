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Türkiye Akdeniz Oyunlarını 3. tamamladı

18. Akdeniz Oyunları'nı 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, ülke sıralamasını, İtalya ve İspanya'nın arkasında 3. tamamladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 19:51
Türkiye Akdeniz Oyunlarını 3. tamamladı

18. Akdeniz Oyunları'nda 31 altın25 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında 3. oldu.

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyon, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Oyunları 156 madalyayla (56 altın, 55 gümüş, 45 bronz) bitiren İtalya, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. İtalya'yı, 122 madalyayla (38 altın, 40 gümüş, 44 bronz) ev sahibi İspanya takip etti.

31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya kazanan Türkiye ise 3. sırayı aldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 19:51
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