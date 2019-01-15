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Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı

15 Ocak 2019 Salı 14:55
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı


ANTALYA (AA) - Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 81 ilden 2 bin sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve 20 Ocak Pazar gününe kadar sürecek turnuvada, milli takım seçmelerinin de yapılacağı kaydedildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, turnuvanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun aile ortamında yoğun katılımla başladığını söyledi.

Turnuvaya 2 bin sporcunun katılmasının, kick boks ailesinin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Kayıcı, bundan sonra daha büyük başarılara imza atacaklarını kaydetti.

Organizasyonda sporcular, büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde mücadele ediyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:55
  1. Antalyla
  2. Kick Boks
  3. spor
  4. Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası

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