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Türkiye ABD'ye karşı ilk davayı kazandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Dünya Ticaret Örgütü’nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:30
Türkiye ABD'ye karşı ilk davayı kazandı

Eğer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği demir çeliğe uyguladığı ek vergiyle ilgili olarak, "Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25’ten önce. İlk davamızı dün kazandık, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:30
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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  • ŞAHİN ŞAHİN 1 sa önce
    Dava kazanılınca vergi kalkıyor mu yoksa bir bağlayıcılığı yok mu

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