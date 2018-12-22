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Türkiye, AB ilişkileri 2019’da yeniden başlayacak

Avrupa Parlamentosu ve Türkiye’deki yerel seçimler nedeniyle özellikle 2019’un ilk yarısında ilişkilerde ciddi ilerleme beklenmediğini belirten başkanlık yetkilileri, “Buna rağmen 4 yıldır toplanamayan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin toplanması, bakan düzeyinde Brüksel’e ziyaretler ve diyalog toplantıları gibi gelişmelerle ilişkilere ivme kazandırması hedefleniyor" açıklamasında bulundu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:15
Türkiye, AB ilişkileri 2019’da yeniden başlayacak

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Avrupa Birliği Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen başkanlık yetkilileri Türkiye’nin, 2019’da Avrupa Birliği (AB) yol haritasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Parlamentosu ve Türkiye’deki yerel seçimler nedeniyle özellikle 2019’un ilk yarısında ilişkilerde ciddi ilerleme beklenmediğini belirten yetkililer, “Buna rağmen 4 yıldır toplanamayan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin toplanması, bakan düzeyinde Brüksel’e ziyaretler ve diyalog toplantıları gibi gelişmelerle ilişkilere ivme kazandırması hedefleniyor. Türkiye’nin 31 Mart seçimlerinden sonra reform sürecine daha kararlı şekilde devam edeceğiz” açıklamasında bulundular.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:15
  1. Ankara
  2. Avrupa Birliği Başkanlığı
  3. Avrupa Birliği (AB)
  4. Avrupa Parlamentosu
  5. yerel seçimler
  6. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

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