0553 313 94 23

Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası

Kahramanmaraş'ta düzenlenen şampiyona sona erdi

10 Şubat 2019 Pazar 14:50
Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Osman Sayın Spor Salonu'nda düzenlenen ve 450 sporcunun katıldığı şampiyona tamamlandı.

Şampiyonada 57 kiloda Şaban Kızıltaş, 61 kiloda Selahattin Sert, 65 kiloda Selim Kozan, 70 kiloda Faruk Çayır, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 79 kiloda Ramazan Sarı, 86 kiloda Arif Özen, 92 kiloda Erhan Yaylacı, 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda da Hüseyin Civelek birincilik elde etti.

Organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 135 puanla birinci, Ankara ASKİ Spor Kulübü 135 puanla ikinci ve Ankara TEDAŞ Spor Kulübü ise 124 puanla üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesindeki şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın güreşte önemli başarılara imza attığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Türk güreşine çok büyük hizmetler yapmış ve çok büyük şampiyonluklar kazandırmıştır. Kahramanmaraş bir ara güreşe ara verdi. Bu Türk güreşi için büyük bir eksiklikti. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, göreve geldiğinde ata sporumuza sahip çıktı. Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanıldı. Bundan sonra gelecek belediye başkanımız da ata sporumuza sahip çıkarsa Kahramanmaraş'ta eskiden olduğu gibi büyük şampiyonlar yetişecektir."

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümünde böyle bir şampiyonaya ev yapmanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 14:50
  1. Güreş
  2. Kahramanmaraş
  3. sona
  4. Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AIBA Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı
    1. AIBA Yönetim Kurulu, İstanbul'da..
    2. Kartal'da çöken binanın enkazındaki..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret..
    4. Yıldırım, mevlit programına katıldı
    5. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı..
    6. Erdoğan, Taksim Camii'ni inceledi
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. İYİ Parti adayından flaş sözler:..
    9. "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert..
    11. 'Emekli olamayanlar' Anıtkabir'e gitti
    12. UEFA reforma gidiyor! Fenerbahçe ve..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. Prenses Meghan'dan “maskaralık!”..
    15. Erdoğan kesin konuştu! "Halde terör..
    16. "Giresun halkı bizleri yalnız..
    17. Cengiz Ünder'in Roma gururu
    18. Yazılı medyaya "KDV desteği" birçok..
    19. Yargıtay'dan emsal karar! Gürültü..
    20. Cinayet zanlısı konuştu! "Bana esrar..
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var