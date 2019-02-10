KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Osman Sayın Spor Salonu'nda düzenlenen ve 450 sporcunun katıldığı şampiyona tamamlandı.

Şampiyonada 57 kiloda Şaban Kızıltaş, 61 kiloda Selahattin Sert, 65 kiloda Selim Kozan, 70 kiloda Faruk Çayır, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 79 kiloda Ramazan Sarı, 86 kiloda Arif Özen, 92 kiloda Erhan Yaylacı, 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda da Hüseyin Civelek birincilik elde etti.

Organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 135 puanla birinci, Ankara ASKİ Spor Kulübü 135 puanla ikinci ve Ankara TEDAŞ Spor Kulübü ise 124 puanla üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesindeki şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın güreşte önemli başarılara imza attığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Türk güreşine çok büyük hizmetler yapmış ve çok büyük şampiyonluklar kazandırmıştır. Kahramanmaraş bir ara güreşe ara verdi. Bu Türk güreşi için büyük bir eksiklikti. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, göreve geldiğinde ata sporumuza sahip çıktı. Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanıldı. Bundan sonra gelecek belediye başkanımız da ata sporumuza sahip çıkarsa Kahramanmaraş'ta eskiden olduğu gibi büyük şampiyonlar yetişecektir."

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümünde böyle bir şampiyonaya ev yapmanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.