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Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası

- Kahramanmaraş'ta düzenlenen şampiyona ikinci gün müsabakalarıyla sürüyor- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Ata sporumuz güreş Türk sporunun lokomotif branşıdır"

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:54
Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası, eleme ve yarı final müsabakalarıyla devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Osman Sayın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 10 sıklette yaklaşık 500 sporcu katılıyor.

Eleme müsabakalarıyla dün başlayan organizasyon yarın sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Türk güreşi için önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın birçok Avrupa ve dünya şampiyonu çıkartan, olimpiyatlarda da önemli dereceler alan sporcuları bünyesinde bulunduran bir kent olduğunu vurgulayan Aydın, bunun için de bu önemli şampiyonayı burada yaptıklarını belirtti.

Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası'nın güreşin geleceği açısından önemine dikkati çeken Aydın, "Buradaki sporcuların bir kısmı 2020 Olimpiyatları'nda büyük bir kısmı da 2024'te ülkemizi başarıyla temsil edecek. Gerçekten çok büyük bir katılım var. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Bugün final yapacak sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Musa Aydın, güreşin Türk sporundaki yerinin çok farklı olduğuna işaret ederek, alınan olimpiyat madalyalarının çok büyük kısmının güreşten kazanıldığını vurguladı.

"Ata sporumuz güreş Türk sporunun lokomotif branşıdır." diyen Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da Türkiye'nin elde ettiği 8 madalyadan 5'inin güreşte kazanıldığını belirterek, "İnanıyorum ki önümüzdeki olimpiyatlarda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğiz." diye konuştu.

Aydın, son dönemde alınan başarıların Türk güreşinin geleceği adına umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:54
  1. Kahramanmaraş
  2. Türkiye Güreş Federasyonu
  3. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın

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