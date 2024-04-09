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Sağlık Türkiye 2.3 milyar $’lık sağlık turizmi geliri elde etti
Sağlık

Türkiye 2.3 milyar $’lık sağlık turizmi geliri elde etti

Yeniakit Publisher
2024-04-09 14:05:00 -
Türkiye 2.3 milyar $’lık sağlık turizmi geliri elde etti

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin, sağlık turizmi alanında uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşuyla dünyada 7. sırada yer aldığını ve geçen yıl bu alanda 2.3 milyar dolarlık gelire ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl sektör temsilcileri tarafından organize edilen 12 ticaret ve alım heyetinin desteklendiğine işaret edilen açıklamada, Berlin ve Londra’da gerçekleştirilen sektörün önde gelen 2 fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

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