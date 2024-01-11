  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türkiye 2023 yılında da hedef alındı! Saatte 115 saldırı gerçekleşiyor
Teknoloji

Türkiye 2023 yılında da hedef alındı! Saatte 115 saldırı gerçekleşiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-11 15:52:00 -
Türkiye 2023 yılında da hedef alındı! Saatte 115 saldırı gerçekleşiyor

2023 yılının nisan ayında rekor sayıyla 203.583 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. İşte geçen yılın siber saldırı analizi:

2023 yılında Türkiye’de gerçekleşen kötü amaçlı yazılım saldırıları bir önceki yıla göre %1.32 oranında düşüş göstererek 1.002.331’e geriledi.

Saatte 115 adet saldırının yaşandığını ve bu saldırıların birçoğunu “Gen. Variant” türünde kötü amaçlı yazılımlarının oluşturduğunu belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, siber saldırılarda ciddi bir artış olmasa da şirketleri ve bireysel kullanıcıları dikkatli olmaya çağırıyor.

Kötü amaçlı yazılım devrede

WatchGuard, 2023 yılında Türkiye’de meydana gelen siber saldırılarla ilgili verileri açıkladı. WatchGuard Tehdit Merkezi’ne UTM cihazı Firebox’lardan gelen verilerle hazırlanan rapora göre, 2023 yılında Türkiye’de her gün 2.754, her saat 115 ve her dakika 2 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. Saldırıların birçoğunun Gen:Variant.Lazy.282231 ve Adware.Generic.3106131 kaynaklı kötü amaçlı yazılımlar olduğunu aktaran Yusuf Evmez’e göre, kötü amaçlı yazılım saldırıları bir yılda %1.32 oranında düşüşe geçse de gerekli önlemleri elden bırakmamak gerekiyor.

Nisan ayında rekor seviyeye ulaştı

2023 yılının Nisan ayında rekor sayıyla 203.583 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşirken, bu saldırıların %6’sını sıfırıncı gün (zero-day) saldırıları oluşturdu. Günümüzde geleneksel koruma metotlarının, bilgi sistemlerine ve hassas verilere çok büyük zarar veren bu saldırılara karşı yeterli savunma sağlayamadığını aktaran Yusuf Evmez, şirketlerin makine öğrenmesi gibi yeni teknolojileri kullanabilen güvenlik cihazlarını ve yazılımları kullanmalarını öneriyor.

Ağ saldırıları yüzde 308 arttı

Günümüzde birçok kurum verilerini ağlara taşırken, bu durumu fırsat bilen ve verileri elde etmek isteyen siber saldırganlar ağlara sızarak güçlü saldırılar düzenliyor. Ağ saldırıları 2023 yılında %308 yükseliş gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'dan ABD'ye siber saldırı
Rusya'dan ABD'ye siber saldırı

Dünya

Rusya'dan ABD'ye siber saldırı

Wagner'den Rus askeri uydularına siber saldırı
Wagner'den Rus askeri uydularına siber saldırı

Dünya

Wagner'den Rus askeri uydularına siber saldırı

Siber saldırı yaşanıyor! Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
Siber saldırı yaşanıyor! Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı

Dünya

Siber saldırı yaşanıyor! Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı

En çok o şirketler siber saldırı yaşıyor
En çok o şirketler siber saldırı yaşıyor

Kobi

En çok o şirketler siber saldırı yaşıyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23