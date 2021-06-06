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Dünya Türkiye 2 dev projeye başlıyor! 500 bin kişiye istihdam imkanı
Dünya

Türkiye 2 dev projeye başlıyor! 500 bin kişiye istihdam imkanı

Haziran ayında Türkiye için büyük önem arz eden projelere imza atılacak. Merakla beklenen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Köprülerden ilkinin temelinin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 12:16:00 -
Türkiye 2 dev projeye başlıyor! 500 bin kişiye istihdam imkanı

Türkiye'de haziran ayı içerisinde iki önemli projenin heyecanı yaşanacak. Bu çerçevede, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temeli ay sonunda atılacak, 3 Mayıs'ta yörüngesine yerleşen Türksat 5A uydusu da hizmete alınacak.

 

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türksat 5A uydusu, 8 Ocak'ta başarılı bir şekilde ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Uydu, 3 Mayıs'ta, hizmet vereceği 31 derece doğu yörüngesine ulaştı.

Yaklaşık bir ay süren test çalışmalarının ardından Türksat 5A'nın bu ay hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

Elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek Türksat 5A, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni "Ku-Band" kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak.

500 bin kişiye istihdam sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Söz konusu köprülerden ilkinin temeli de haziran ayı sonunda atılacak.

Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.

Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Haydı hayırlısı umarım kanal önceliğimizdir şayet orta direğinde gelir seviyesi düzeltilmezse gelecek seçim işimiz gerçekten zor demedi demeyin.
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Amin

Hayırlı uğurlu olsun DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE amiin
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