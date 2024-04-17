Türkiye 14 gün daha az dışarı çıkacak

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) akademisyenlerinden Prof. Dr Elfatih Eltahir şunları söyledi: “(Türkiye’de) gelecekte yaz aylarında dışarıda geçirebileceğiniz gün sayısı oldukça az olacak gibi görünüyor ama kış ve sonbahar aylarında daha çok güneşli gün göreceksiniz. Çünkü eskisi kadar soğuk olmayacak yani dışarıda geçirilecek gün sayısında yaz günlerinden kaybedip kış günlerinizden kazanıyorsunuz.”

Bu tür değişimlerin birçok sektörü etkilediğini vurgulayan Eltahir, turizmin Türkiye için önemli olduğunu ve dışarıda geçirilebilecek gün sayısındaki değişimin turizm sektörünü etkileyeceği tahminini paylaştı.