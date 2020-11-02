  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Turkish Cargo, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi
Aktüel

Turkish Cargo, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:36:09 -
Turkish Cargo, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları’nın hava kargo markası Turkish Cargo, AirCargo News Awards 2020’de, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi ve ‘’Best Cargo Airline – Europe’’ ödülüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliği açıklamasında, pandemi nedeniyle ilk kez dijital platform üzerinden düzenlenen ödül töreninde, 12 dalda verilen ödüllerin sahiplerini bulduğu kaydedildi.

Kazananların kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendiği ifade edilen açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı şunları kaydetti:

"Avrupa’nın en iyi hava kargo markası ödülüne layık görülen Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı’nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartISTolacaktır. Gerçekleştirdiği akıllı teknoloji ve dijitalleşme çalışmaları ile markamız daha nice başarılara imza atacaktır. Bayrak taşıyıcı hava kargo markamızı ve emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

En hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarını küresel pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdü. Gıda, yardım malzemesi, ilaç, maske ve medikal ekipmanlarını tüm dünyaya ulaştırdı. Özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1’ini taşıma başarısı gösterdi.

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, 95’i direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor.

Avrupa’nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2023 yılında dünyanın ilk 5 hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu
Gündem

Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde TPAO'nun açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi. ..
Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı
Gündem

Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı

İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından İzmir'de yaşayanlara ilişkin provokasyon kokan bir paylaşımda bulunan şahsın kimliği şaşı..
Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay