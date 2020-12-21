Turkcell'in altyapısına İsveç'ten 90 milyon dolar kredi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 90 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılının bitimine sayılı günler kala güçlü bilanço yönetimi prensibi ile altyapı yatırımlarını destekleyecek uzun vadeli bir kredi sözleşmesine imza attı.

Yabancı finansal kuruluşların bu dönemde de Türkiye'ye ve Turkcell'e duyduğu güvenin bir göstergesi olan yeni kredi anlaşması kapsamında İsveç EKN sigortası ile 10 yıl vadeli 90 milyon dolar tutarında kaynak sağlanmış oldu.

Nisan 2024'e kadar kullanılmak üzere alınan kredi, Ericsson'dan tedarik edilmekte olan ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanılacak.

Açıklamada gröüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, likidite yönetiminde kaynak çeşitlendirmesine gitmenin ve uzun vadeli geri ödeme olanaklarının öncelikli konuları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü bilanço yapımızı korumak için hem yerel hem de uluslararası finans piyasalarında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İmzaladığımız yeni kredi anlaşmasının 10 yıl gibi uzun bir vadeye ve uygun maliyete sahip olması, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'ye ve Turkcell'e duydukları güveni göstermesi açısından da oldukça büyük bir önem taşıyor."