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Ekonomi Turkcell'den gençlere özel paketler
Ekonomi

Turkcell'den gençlere özel paketler

Gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen "GNÇ Gamer Ben", "GNÇ Sosyalleşen Ben" ve "GNÇ Net Ben" paketleri, bol bol GB sunarken, istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor - Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon: - "Yeni 'GNÇ Bana Göre' paketlerimizle gençlerimizin kendi iletişim ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilmelerini sağlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:01:46 -
Turkcell'den gençlere özel paketler

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için "GNÇ Bana Göre" paketlerini hizmete sundu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yeni paketler hazırladı.

Gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen "GNÇ Gamer Ben", "GNÇ Sosyalleşen Ben" ve "GNÇ Net Ben" paketleri, bol bol GB sunarken, istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, yeni "GNÇ Bana Göre" paketleri ile gençlerin iletişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan çözümleri, yine onların bütçelerini de zorlamadan alabilecekleri paketler haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerin dilinden anlamak ne kadar önemli ise farklı alışkanlıkları olduğunu bilerek hareket etmek de bir o kadar önemli. Biz de yeni 'GNÇ Bana Göre' paketlerimizle gençlerimizin kendi iletişim ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, seçtikleri paketi abonelik süreleri boyunca istedikleri zaman değiştirme özgürlüğüne de sahip olacaklar. İster oyun meraklısı olsun ister sosyal medyada bolca vakit geçiriyor olsun isterse arkadaşlarıyla uzun uzun konuşmayı seviyor olsun ‘Bana Göre’ paketlerimizde her gencimize göre bir çözüm var."


- Paketler


Verilen bilgiye göre, oyun oynamayı ve espor izlemeyi seven gençler için hazırlanan "GNÇ Gamer Ben" paketi, her yöne 5GB internet ve 1.000 dakika konuşmaya ek olarak en popüler mobil oyunlardan PUBG Mobile ve Free Fire ile birlikte Twitch ve YouTube'da da geçerli ek 7GB internet sunuyor.

"Gamer Ben" paketine yeni abone olanlara Paycell'den 10 TL'ye ek olarak 12 ay boyunca 1500 Paycell puan da hediye olarak hesaplarına tanımlanıyor.

Her yöne 2.000 dakika konuşma ve 8GB internet sunan "GNÇ Net Ben" paketi ile gençler bol bol konuşup özgürce internette dolaşırken, YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook için geçerli 2GB daha internete sahip oluyor.

Sosyal medyada çokça vakit geçiren gençlere özel hazırlanan "GNÇ Sosyalleşen Ben" paketi ise her yöne 4GB internet ve 1.000 dakika konuşmaya ek olarak YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook'ta geçerli 7GB internet daha sunuyor.

"GNÇ Bana Göre" paketlerinin her üçünde de gençler BiP üzerinden sınırsız görüntülü görüşme yapabilirken, WhatsApp üzerinden de sınırsız mesajlaşabiliyor.

Ayrıca EBA TV'de geçerli 3GB, fizy'de geçerli 5GB, lifebox'ta geçerli 5GB ve Dergilik'te geçerli 1 GB internet de paketlerle birlikte geliyor.

"GNÇ Bana Göre" paketlerine ayda 49 TL'ye abone olabilen gençlere ilk aylarında her yöne geçerli 20 GB internet de hediye ediliyor.


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