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Ekonomi Turkcell’den ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu
Ekonomi

Turkcell’den ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformu sayesinde 8 binin üzerinde ASELSAN çalışanı tüm haberleşmesini güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:41:00 -
Turkcell’den ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu

Turkcell’in ASELSAN’a özel olarak sunduğu a-ileti, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olma özelliğini taşıyor.

Gizlilik önemli

ASELSAN’ın dünyanın en büyük 50 savunma sanayi şirketi arasında yer aldığını belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “İki milyar doları geçen cirosu ile ASELSAN’a ilişkin bilgiler ticari olarak gizlilik taşırken, yazışmalarımız ve ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak da gizlilik taşıyor. ASELSAN ile ilgili anlık da olsa her iletinin yerli ve milli olarak bize özel geliştirilen bir platform üzerinden paylaşılmasını çok önemli görüyoruz” dedi. Güngör, “Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte çalışabilirliğe örnek gösterilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Bu alanda bir ilk

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise “Yaptığımız iş birliğiyle yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında aynı misyonu paylaştığımız ASELSAN çalışanlarının, bu ülkenin mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu a-ileti üzerinden güvenli şekilde haberleşmelerini sağlıyoruz. Tamamen ASELSAN’ın ihtiyaçlarına göre BiP altyapımız üzerinden tasarladığımız a-ileti uygulaması, bu anlamda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Önümüzdeki dönemde de şirketlerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için altyapımız hazır” açıklamasında bulundu.

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