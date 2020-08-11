Turkcell’den alt yapı yatırımı atağı Çin’den 500 milyon Euroluk kredi

8 yıl vadeli kredi paketi, 3 yıl içinde Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında Euro ve Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek. Turkcell, RMB cinsi kredilerin riskten korunma (hedge) işlemleri içinse ICBC Turkey ile çalışacak. Turkcell, bu işlemle ekonomi yönetiminin yabancı tedarikçilerle yerel parayla ticareti teşvik eden yönlendirmeleri sonrasında yapılan en kapsamlı ve en uzun vadeli finansman anlaşmasına imza atarak Türkiye ekonomisine ve Turkcell’e gösterilen güveni pekiştirmiş oldu.

Uluslararası güvenin göstergesi

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Çin Kalkınma Bankası’yla imzalanan anlaşmanın hem Turkcell’e hem de Türkiye ekonomisine duyulan uluslararası güvenin en açık göstergesi olduğunu söyleyerek, “Son dönemde belirginleşen dijitalleşme trendi, Turkcell’in sunduğu ürün/hizmetlere ve veri kullanımına olan talebi arttırırken pandemi dönemi iletişimin önemini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte veri kullanımda yüzde 50’lere varan artışlar yaşandı. Turkcell olarak, büyüyen abone bazımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmek için yatırımlara kesintisiz devam ediyoruz” mesajını verdi.