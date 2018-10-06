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Turkcell “Zeka Gücü” ile öğrencilere ulaşacak

Turkcell’in Türkiye’nin en büyük değeri olan özel yetenekli öğrencilerin, yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için 2016’da hayata geçirdiği “Zeka Küpü” projesi, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde “Zeka Gücü” ismiyle artık daha fazla çocuğa ulaşacak.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:52
Turkcell “Zeka Gücü” ile öğrencilere ulaşacak

Turkcell’in Türkiye’nin en büyük değeri olan özel yetenekli öğrencilerin, yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için 2016’da hayata geçirdiği “Zeka Küpü” projesi, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde “Zeka Gücü” ismiyle artık daha fazla çocuğa ulaşacak.

Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne Üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı, Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, uzay bilimleri, robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşüyor. Yüksek irtifa balonlarıyla atmosferin gözlenmesi, gündüz ve gece teleskopla güneş sistemi ve yıldız gözlem atölyeleri yapılması, akıllı ev sistemlerinin temellerine ilişkin pek çok yeni eğitim, bu yıl içinde “Zeka Gücü” projesi sayesinde öğrencilerle buluşacak. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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