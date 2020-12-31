Turkcell yeni teknolojilerle 2021’de öncü rol üstlenecek

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in ana odak alanları olan techfin, dijital servisler ve şirketlerin dijitalleşmesine odaklanan Dijital İş Servisleri’nde önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirtti. Erkan, “2021’de de teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 2020 yılında olduğu gibi 2021’de de öncelikli yatırım alanlarının dijital servisler olacağını ifade eden Erkan, müşteri memnuniyetinin en önemli göstergeleri olduğunu, stratejilerini tüketici beklentilerine dair verileri baz alarak tasarladıklarını kaydetti. Erkan, salgının zor koşullarına rağmen 2020’de geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle teknolojinin olduğu her alanda 2021’e yön vereceklerini vurguladı.

Geleceğin teknolojileri

Erkan, gelecek 10 yılda dünyayı şekillendirecek teknolojilerin birçoğunun bugün Turkcell tarafından etkin şekilde kullanıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakın gelecekte daha da yaygınlaşacak teknolojilerin başında yapay zeka teknolojisi geliyor. Yapay zekayı hayatımızın her alanında daha yaygın şekilde görmeye başlayacağız. Bu noktada en önemli potansiyel büyüme alanlarından birisi de nesnelerin yapay zekası (AIOT) olarak adlandırılan ve yapay zekanın IOT (nesnelerin interneti) ile birleştiği alan. Yapay zekanın bu alanı dönüştürmesi ile birlikte giyilebilir teknolojiler, akıllı ev ve akıllı şehir teknolojileri, otonom fabrikalar ve üretim araçları gibi akıllı endüstri çözümleri ile birlikte çok önemli bir değişim yaşanacak. Burada hem Türkiye’nin hem de Turkcell’in çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Turkcell’in bu alanlarda şimdiden pek çok ürün ve servisi bulunuyor. Dijital İş Servisleri şirketimizi bu alanlarda daha çok hizmet verebilmek için kurduk. Dijital İş Servisleri aracılığıyla şirketlerin dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin yapay zekası alanlarında katkı sağlamayı sürdürüyoruz.” Turkcell olarak 2019’da belirledikleri üç stratejik odak alanı, techfin, Dijital İş Çözümleri ve dijital servislerde bu yıl olduğu gibi 2021’de de hızlı büyümeyi sürdüreceklerini belirten Murat Erkan, “Önümüzdeki dönemde bu alanlarda hızlı bir büyüme yaşanacak, bunun Türkiye için ekonomik anlamda büyük bir fırsat yaratacağı düşüncesindeyiz. 2021’de Türkiye ekonomisi sıçrama yapacağı bir döneme girecek. Bu ivmeden güç alarak büyüme yılı olarak gördüğümüz 2021’de de teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.