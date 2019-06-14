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Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada, kategorilerinde ilk sırada yer alan isimler belli oldu

14 Haziran 2019 Cuma 11:08
Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

ANKARA (AA) - Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Ankara’da sona erdi.

Ankara’daki Naili Moran Atletizm Pisti’nde gerçekleşen şampiyonaya 65 bölgeden, 800’ün üzerinde atlet katıldı.

Yarışmalarda alınan sonuçlar, Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) ve Ukrayna’daki yaş grubu yarışmalarına gidecek takımların belirlenmesinde etkili olacak.

Erkekler ve kadınlarda kategorilerinde birinci olan atletler ve dereceleri şöyle:

Erkekler:

100 metre: Umut Uysal (Sakarya) 10.55

200 metre: Özgür Beydemir (Ankara) 21.75

400 metre: Gökdeniz Göçmen (Konya) 48.52

800 metre: Süleyman Toker (Gaziantep) 1.56.08

1500 metre: Hakan Buğanlı (Kars) 4.00.57

3000 metre: Abdülbaki Enterili (Kayseri) 8.45.42

110 metre engelli: Ersin İlhan (Kocaeli) 14.45

400 metre engelli: Haydar Ariz (Tokat) 56.14

2000 metre su engelli: İbrahim Karateker (Muş) 6.02.33

Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu (Bingöl) 2,06

Sırıkla atlama: Sedat Cacim (Mersin) 4,30

Uzun atlama: Hacı Arıkhan (Mersin) 6,77

Üç adım atlama: Halil Oğurlu (İzmir) 14,15

Çekiç atma: Emirhan Şipşak (Samsun) 62,84

Disk atma: Delil Dilovan Bal (Van) 53,07

Gülle atma: Melih Gökalp (Kütahya) 17,57

Cirit atma: Oğuzhan Usta (Osmaniye) 67,65

4x100 metre: Erzurum karması 44.17

4x400 metre: Antalya karması 3.33.38

10 bin metre yürüyüş: Serhat Güngör (Malatya) 45.56.73

Kızlar:

100 metre: Hilal Durmaz (İzmir) 12.12

200 metre: Simay Özçiftçi (İzmir) 24.60

400 metre: Nevin İnce (Van) 57.09

800 metre: Aleyna Tok (Niğde) 2.12.31

1500 metre: Hacer Yılmaz (Kütahya) 4.38.53

3000 metre: Urkuş Işık (Nevşehir) 10.07.99

100 metre engelli (76 cm): Cansu Nimet Sayın (İstanbul) 14.54

400 metre engelli: Gizem Duygu Güney (İzmir) 1.04.05

2000 metre su engelli: Şevval Özdoğan (Niğde) 6.52.71

Yüksek atlama: Senanur Akgün (Ankara) 1,69

Sırıkla atlama: Elif Özelçi (Ankara) 3,30

Uzun atlama: Yağmur Menteş (İstanbul) 5,46

Üç adım atlama: Iraz Engin (Bursa) 11,90

Çekiç atma (3 kg): Vildan Kelek (Tokat) 59,37

Disk atma: Edanur Şimşek (İzmir) 46,26

Gülle atma (3 kg): Ece Narttürk (Adana) 15,22

Cirit atma (500 g): Selma Davulcu (Konya) 53,64

4x100 metre: İzmir karması 50.54

4x400 metre: Gaziantep 2. takımı 4.07.48

5 bin metre yürüyüş: Şükran Ayaz (Batman) 26.04.09





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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:08
  1. Ankara
  2. Atletizm
  3. Naili Moran Atletizm Pisti
  4. Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

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