  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Turkcell listeye damgasını vurdu
Ekonomi

Turkcell listeye damgasını vurdu

Turkcell Global Bilgi, BThaber tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda üst üste 11’inci kez birincilik koltuğuna oturdu. Turkcell Global Bilgi “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olurken, Turkcell de “Türkiye Merkezli Üretici” ana kategorisinde birinci seçildi. Turkcell Global Bilgi, 1 milyar 171 milyon TL’lik gelirle birincilik unvanını bir kez daha korumayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:45:00 -
Turkcell listeye damgasını vurdu

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, bu başarının gerçek sahibinin çalışanları olduğunu ifade etti. Aynur, Turkcell Global Bilgi çatısı altında, Türkiye’de 19, Ukrayna’da ise 6 olmak üzere 25 farklı noktada, 15 bin kişinin, 8 ayrı dilde hizmet verdiğini anımsatarak, “Bu ödülü 11 yıl üst üste kazanmamızın ardında yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknoloji altyapımız, sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız ve her müşterimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ürettiğimiz çözümlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda da hizmet verdiğimiz sektöre yön vermeye ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex
Gündem

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex

Türkiye yayınladığı yeni Navtex ile Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışma süresini 1 Eylü..
Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı
Gündem

Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı

İslam düşmanlığıyla bilinen kokuşmuş zihniyetinin en azılı savunucularından Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, Musa Dinç tarafından yazıl..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı