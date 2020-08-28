Turkcell listeye damgasını vurdu

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, bu başarının gerçek sahibinin çalışanları olduğunu ifade etti. Aynur, Turkcell Global Bilgi çatısı altında, Türkiye’de 19, Ukrayna’da ise 6 olmak üzere 25 farklı noktada, 15 bin kişinin, 8 ayrı dilde hizmet verdiğini anımsatarak, “Bu ödülü 11 yıl üst üste kazanmamızın ardında yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknoloji altyapımız, sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız ve her müşterimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ürettiğimiz çözümlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda da hizmet verdiğimiz sektöre yön vermeye ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.