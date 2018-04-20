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Turkcell dijital iş ortaklarını zirvede bir araya getirdi

Turkcell, düzenlediği Dijital İş Ortakları Zirvesi’nde ürün ve servislerinin geliştirilmesine katkı sağlayan şirketlerle bir araya gelerek dijitalleşme sürecinin yanı sıra iş ortaklığına getirdiği yenilikçi bakış açısını aktardı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:32
Turkcell dijital iş ortaklarını zirvede bir araya getirdi

Dijital operatör Turkcell’in bu yolculuktaki tüm paydaşlarının da hızlı aksiyonlar alabilmesinin öneminden bahsedildiği zirvede, şirketlerin kolaylıkla uygulamaya alabileceği Turkcell güvenli e-ticaret platformu öne çıktı. Bu platform sayesinde internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda, ödeme altyapısından tek numara ile üyelik girişlerine ve BiP’ten çağrı merkezi hizmetine kadar bir dizi çözüm sunuluyor.

UÇTAN UCA GÜVENLİ DİJİTAL ALTYAPI

Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, şunları söyledi: “Dijitalleşmeyle birlikte internetten yapılan ticaret hacminin de son dönemde hızla arttığını gördük ve güvenli e-ticaret platformumuzu iş ortaklarımızın beğenisine sunduk.”

EŞSİZ DENEYİM

“Turkcell’in bu yenilikçi platformunu kullanan internet sitesi veya uygulamalara Yaani üzerinden kullanıcı trafiği yaratılmasıyla başlayan güvenli ticaret süreci, Paycell ile güvenli ödeme altyapısıyla son buluyor” diyen Ertopuz şöyle devam etti: “Hızlı giriş teknolojisi ile telefon numarası kullanarak üyelik girişi ve BiP’ten 7/24 müşteri hizmetleri kanalı da güvenli ticareti oluşturan diğer önemli araçlar olarak dikkat çekiyor. Bu sayede Turkcell servislerinin eşsiz deneyimini iş ortaklarımız da kendi müşterilerine yaşatarak uçtan uca güvenli dijital altyapıya sahip olacak.”

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:32
  1. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz

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