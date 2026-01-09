Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor

SDG'nin Halep inadı Türk zırhlılarını görünce kırıldı. 4 gün süren çatışmalardan sonra SDG'nin akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmeyi kabul etmesinin ardından bölgeye tahliyeler için otobüsler sevk edildi.

Suriye ordusunun Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı başlattığı nokta operasyonlarda Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerine büyük ölçüde hakim olmasından sonra, Savunma Bakanlığının örgüte kenti terk etmesi için verdiği süre saat 09.00'da doldu. Dün akşam şiddetlenen ve 03.00'e kadar Eşrefiye ve Beni Zeyd'de yer yer devam eden, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında da zaman zaman yoğunlaşan çatışmalar, Savunma Bakanlığının açıklamasının ardından durmuştu.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’i terk etmesi için 03.00–09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu zaman diliminde ateşkes uygulanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak" ifadeleri kullanıldı.

TSK 'YARDIMA HAZIRIZ' DEDİ, ZIRHLI KONVOY HALEP'E GİTTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Halep’te terör örgütü SDG’ye yönelik düzenlenen operasyona açıklama yaptı: “Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.”

TSK, Suriye ordusuna saldıran YPG’ye karşı olası bir harekât için teyakkuz durumuna geçti. Zırhlı askeri konvoy, Halep’te görüntülendi. Bu esnada Suriye ordusu mahallelere zırhlı araçlarla girerek güvenliği sağladı. SDG'ye bağlı militanlar Türk zırhlılarının bölgeye gelmesinin ardından bölgeden çekilmeye karar verdi. SDG'nin çekilmesi ve Fırat'ın doğusuna sürülmesiyle Türkiye'nin bölgedeki en önemli güvenlik hedeflerinden biri de gerçekleşmiş oldu.