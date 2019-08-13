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Türk ve mülteci çocuklara "Bayram" eğlencesi

Elazığ’da mülteci çocuklara yönelik bayram eğlencesi düzenlendi.

13 Ağustos 2019 Salı 09:18
Türk ve mülteci çocuklara "Bayram" eğlencesi

Elazığ’da mülteci çocuklara yönelik bayram eğlencesi düzenlendi. Türk çocukların da katıldığı eğlencede hem dostluklar kuruldu hem de minikler güzel vakit geçirdi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Fecr Eğitim ve Kültür Derneği ile Senet Gönüllü Gençlik Ekibi tarafından Elazığ’da yaşayan Türk, Suriye, Irak ve Afganistanlı yaklaşık 150 çocuğa yönelik bayram eğlencesi etkinliği düzenlendi. Programda halk oyunları, tiyatro, yüz boyama gibi bir çok etkinlik gerçekleştirildi. Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi’nde yapılan etkinlikte, ülkelerine gidemeyen ve özellikle Suriye’de 8 yıldır devam eden savaştan en çok etkilenen ve bayram sevincini yaşayamayan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Çeşitli ikram ve hediyelerin de verildiği programda çocukların neşesi yüzlerine yansıdı.


Amaçlarının, Elazığ’da yaşayan çocuklara bayramın tadını yaşatmak olduğunu belirten Fecr Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Kayaoğlu, “Amacımız, onlara bir an olsun, vatanlarındaki hüznü unutturmak ve bayramı tadında yaşatmak için toplandık"dedi.


Bu etkinliğin, Elazığ’da ve tüm Türkiye’deörnek teşkil edecek bir başlangıç olmasını temenni eden Gençlik Merkezi Koordinatör Müdürü Serkan Sis, “Hep birlikte el birliğiyle bu Kurban Bayramı’nda, bu güzel günde hep bir aradayız. Çocukların yüzünde oluşan tebessüm, gülücükler ve salona yansıyan güzellikler, cıvıl cıvıl sesler bayramı bayram havasında yaşamamıza vesile oldu. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.


Yaklaşık 150 çocuğun bir araya gelerek bayram sevinci birlikte yaşadığını ifade eden Senet Gönüllü Gençlik Ekibi Sait El Mustafa ise, “Kurban Bayramı’nın böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız burada yaşayan çocukları sevindirmek. 50’si Türk ve diğerleri de Suriye, Irak ve Afganistanlı olmak üzere toplamda 150 çocuğu bir araya getirerek bayramlaşma eğlencesi düzenledik. Biz, bu etkinliği yaptığımız için çocuklar çok mutlu ve memnun oldu. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Etkinlikte, oyunlar ve ikramlar oldu ve çok güzel geçti” diye konuştu.


Çok güzel bir program geçirdiklerini dile getiren 11 yaşındaki Elazığlı Şüheda Geçim ise, “Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Eğlendik ve bayram burada çok güzel geçti” dedi.


Suriye’den geldiklerini anımsatanFatma Khair de bayramda böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin güzel olduğunu ve oyunlar oynayarak çok eğlendiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:18
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